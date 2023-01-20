Doğan: "Kursiyerlerimiz Hatay'ın zengin mutfak lezzetlerini dünyaya tanıtacak"

Vali Doğan eşi Gülden Gülüzar Doğan ile birlikte valilik bünyesindeki Antakya Konağında bulunan ve Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi ile İMEP işbirliğinde gastronomi alanında kursların verildiği Hatay Valiliği Mutfak Sanatları Merkezini ziyaret etti. Vali Doğan, “Tarihin en eski yerleşim yerlerinden biri olan kadim şehir Hatay'da, tarih boyunca birçok medeniyetin yaşaması ve tarihin en önemli ticaret yollarından biri olan İpek Yolu'nun kesişme noktası olması hasebiyle mutfak kültürü zaman içinde oldukça zengin bir hal almıştır. Hatay mutfağı 600'ün üzerinde yemek ve tatlı çeşidi ile, 2017 yılında UNESCO tarafından Gastronomi Şehirler Ağına dahil edilen dünya gastronomisinde 27 şehrinden biridir. Burada eğitim görerek kurslarını tamamlayan kursiyerlerimiz, zengin mutfak lezzetlerimizin dünyaya sunulmasında ve tanıtılmasında önemli rol oynayacaklardır. Tüm kursiyerlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum ” dedi.

Vali Doğan'a, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve ilgili temsilciler eşlik etti.

Hatay Valiliği Mutfak Sanatları Merkezinde; 4 Nisan 2022 tarihinden bu yana düzenlenen 5 farklı kursta 62 kursiyer eğitimini tamamlamış 16 kursiyere istihdam sağlanmış, 6 kursiyere ustalık belgesi verilmişti.