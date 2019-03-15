Doktorlar Tıp Bayramı gecesinde eğlendi

Gecede, tüm sağlıkçıların bayramını kutlayan Başhekim Dr. Ömer Suha Caymaz, “Başta doktorlarımız olmak üzere; bölgemizde ve ülkemizde görev yapmakta olan tüm hekim ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulduğu, sevgi ve saygı unsurunun kaybolmadığı, ülkemizde huzurlu bir yaşamın sürdürülebildiği nice 14 Mart'lar diliyorum” dedi.

Konuşmasında, 15 Mart tarihinin, hastanelerinin kuruluş yıldönümü olduğuna dikkat çeken Başhekim Dr. Ömer Suha Caymaz, “14. yılımızda da, kaliteden ödün vermeden hizmetlerimize devam etmekteyiz. Bu vesileyle, hastanemizin bu günlere gelmesine katkı sağlayan Yönetim Kurulu Başkanımız Metin Yıldız başta olmak üzere; doktorlarımıza ve sağlık personelimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Genel Koordinatör Ozan Yaşar ise Gelişim Hastanesi Ailesi'ne tekrar katıldığı için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Düzenlenen gecenin sonunda, 14 Mart Tıp Bayramı kutlama pastası ile birlikte; Anestezi Uzmanı Dr. Salih Ağar ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Çetin Murat Songur'un doğum günü pastası kesildi.