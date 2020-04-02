İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doktorlardan "Tedbirleri uygula virüs ihtimalini sıfırla" çağrısı

İskenderun Gelişim Hastanesi doktorları vatandaşlara, zorunlu ihtiyaçları haricinde ‘evde kal’ çağrısında bulundu.

İskenderun Gelişim Hastanesi doktorları vatandaşlara, zorunlu ihtiyaçları haricinde ‘evde kal' çağrısında bulundu.


İskenderun Gelişim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Akın Çam, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Zuhur, İş Yeri Hekimi Dr. Cengiz Gündüz ve sağlık ekibi, corona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara, zorunlu ihtiyaçları haricinde ‘evde kal' çağrısında bulundu.


Corona virüs ile mücadeleye yönelik önlemlerin yanında vatandaşların diğer sağlık sorunlarının da devam etmekte olduğunu belirten ve bu doğrultuda, hastanede uygulanan üst düzey tedbirlerle, büyük özveri ve fedakarlıklarla görevlerini yerine getirmeye devam eden İskenderun Gelişim Hastanesi sağlık çalışanları, ‘Tedbirleri Uygula, Virüs İhtimalini Sıfırla' mesajıyla, corona virüs salgınına dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.