Dönmez: "Kalıcı hukuktan yanayız"

Dönmez ve Baro üyeleri, İstanbul'da yenilenme kararı alınan Büyükşehir Belediyesi seçimleriyle ilgili Hatay Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Her zaman, hukukun üstünlüğünün ve insan hak ve özgürlüklerinin yanında taraf olduklarını belirten Dönmez, “Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler sonrası aldığı kararlar ile Türkiye'de en çok tartışılan ve merak edilen kurumlardan biri oldu. YSK son olarak İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Barolar ve Avukatlar, Avukatlık Yasasının verdiği talimat gereği; hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak zorundadırlar. Hatay Barosunu kuruluşundan bu yana, demokratik değerlerin, hukukun üstünlüğünün ve insan hak ve özgürlüklerinin, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin yanında taraf olmuştur. Bilinmesini isteriz ki; Türkiye Cumhuriyetinin tüm baroları ve özelde Hatay Barosu hiç kimsenin benimsemediği kadar millidir; hiç kimsenin benimsemediği kadar vatan sevgisine sahiptir; hiç kimsenin benimsemediği kadar hak ve özgürlüklerin savunucusudur. Ülke olarak el ele tutmaz, sırt sırta, omuz omuza vermezsek; partilisi-partisizi, solcusu-sağcısı, yandaşı-yansızı hepimiz yok olup gideceğiz. Kısa ve geçici zafer değil kalıcı hukuktan yanayız” dedi.

Dönmez, YSK'nın Türkiye'nin yüksek yargısının gerçek bir aynası olduğunu belirterek, “YSK kararı ve bundan önceki tüm ülke gündemine ilişkin tüm gelişmeler ve bundan sonraki süreçte aldığımız kararlar, takındığımız tavır her zaman hukukun üstünlüğünden, insan haklarından, hukuk devletinden ve demokrasiden yana olmuştur. Tarafımız her zaman hukukun üstünlüğünden, insan haklarından, hukuk devletinden ve demokrasiden yanadır" diye konuştu.