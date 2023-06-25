Dorsesi açılan kamyon üst geçide çarptı: 1 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde dorsesi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Antakya-İskenderun yolunda meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonu, dorsesinin açılması sonucu üst geçide çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesi kupadan ayrılırken, ağır tonajlı araçta yangın meydana geldi. Yangın, olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.