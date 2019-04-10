Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin görevini devraldı

Hatay'da, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan Dörtyol Belediye Başkanlığı görevine seçilen MHP'li Fadıl Keskin, seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazların reddedilmesinin ardından görevi devraldı.

Yeni seçilen meclis üyeleri ile Dörtyol Adliyesinde, Seçim Kurulundan mazbatasını alan Fadıl Keskin'i belediye gelişinde coşkulu bir kalabalık karşılanarak 10 adet kurban kesildi. Okunan Kuran'ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından belediye başkanlığı makamına geçen Keskin, görevini başkan vekili Arif Ergin'den devraldı.

Belediye Başkanı Fadıl Keskin, seçimi geride bıraktıklarını artık ilçeye ve vatandaşlara hizmet zamanının geldiğini kaydetti. Keskin, “Bundan sonra tek bir amacımız var güzel olan Dörtyol'u daha güzel yapmak. 15 mahalleye eşit şekilde hizmet etmek için gayret ve çaba göstereceğiz. Bugünlere gelmemizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.