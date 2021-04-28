Dörtyol Devlet Hastanesi 2022'de hizmete girecek

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sağlık Bakanlığı ile Fransız Kalkınma Ajansı'nın (AFD) işbirliğinde yapımı devam eden devlet hastanesinin inşaatı hızla ilerliyor.

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün yürütücülüğünde yapımı sürdürülen, tam donanımlı yeni Dörtyol Devlet Hastanesi'nin 2022 yılında hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

250 yataklı hastane, yatak kapasitesi artırılarak 400'e çıkabilecek şekilde tasarlandı. 60 dönümlük kapalı alanda, 3 blok halinde inşa edilen hastane tamamlandığında hizmete sunacağı 10 ameliyathane, her branştan poliklinikleri, yoğun bakım üniteleri, yeni doğan üniteleri ve ‘anne oteli' gibi özgün bileşenleri ile Türkiye'nin örnek sağlık tesislerinden biri olacak. Hastane ayrıca Türkiye'nin sayılı dijital hastanelerinden de biri olacak. Ayrıca, odaya özel klimalarından iç banyo yapılarına kadar özel olarak tasarlanmış tek ve çift kişilik odaları sayesinde hastalara konforlu bir istirahat alanı sağlayacak şekilde donatılacak.

Modern tıbbın tüm imkanlarına sahip olacak hastane mimari alanda yüksek teknoloji ile inşa ediliyor. Birinci derece deprem bölgesi olan Hatay'ın jeolojik yapısına uygun şekilde tasarlanan binada depreme karşı tüm güvenlik önlemleri alındı. Binaya yerleştirilen deprem izolatörleri, depremin etkilerini en aza indirecek. Üç ilçenin odak noktasında olması açısından hızlı ve kolay ulaşılabilir konumda olan hastane ayrıca bölgenin en güvenli binalarından biri olacağı belirtildi.