İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dörtyol Kaymakamı Kayhan, Covid-19 denetiminde bulundu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Kaymakam Ali Murat Kayhan, beraberinde Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve İlçe Sağlık Müdürü Dr.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Kaymakam Ali Murat Kayhan, beraberinde Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Halil Canbolat ile birlikte esnaf ve iş yerlerinde maske denetimleri yaptı.


Temmuz ayı kararnamesiyle Dörtyol Kaymakamı olarak atanan ve görevine başlayan Ali Murat Kayhan, beraberindeki heyet ile Çaylı Caddesi üzerinde esnafları ziyaret ederek, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında Covid-19 denetiminde bulundu.


Esnaf ve vatandaşları Covid-19'a karşı uyaran Kaymakam Kayhan, iş yeri sahiplerine girişlerde vatandaşlara maske denetimi yapmalarını, ateş ölçümleri yapılmasını ve dezenfektan verilmesi tavsiyelerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.