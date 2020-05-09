İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dörtyol Meslek Yüksek Okulu Covid-19 Temassız Kapı Açma Aparatı üretti

İskenderun Teknik Üniversitesi Dörtyol Meslek Yüksek Okulu öğretim üyeleri, yeni tip Korana virüs önlemlerine destek vermek için "Covid-19 Temassız Kapı Açma Aparatı üretti.

İskenderun Teknik Üniversitesi Dörtyol Meslek Yüksek Okulu öğretim üyeleri, yeni tip Korana virüs önlemlerine destek vermek için "Covid-19 Temassız Kapı Açma Aparatı üretti.


Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yer alan Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlileri tarafından Ar-Ge çalışması tamamlanan temassız kapı açma aparatının 3D yazıcı ile üretimi yapıldı.


Geliştirdikleri aparat ile ilgili bilgi veren Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Bahattin Gözübenli, "Ürün, insanların yoğun olarak temasta bulunduğu kapı ve pencere kollarına el ile dokunmadan açabilme özelliğine sahip olması ile insanlar arasında sosyal izolasyonu sağlamaktadır. Aynı zamanda kullananların anahtarlık olarak cepte taşınabilecek boyutta ve hafiflikte olması ile birlikte üretim maliyeti de düşüktür. Halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kullanılmak üzere dağıtımını yapacağız. Devletimizin aldığı tedbirlere uyarak en kısa sürede bu pandemiyi atlatacağımızın inancındayız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.