İhlas Haber Ajansı

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Dörtyol ve Payas'ta enkaz kaldırma ve hasarlı bina yıkım çalışması başlatıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremle yıkılan Hatay’ın Dörtyol ve Payas ilçesindeki 20 binada enkaz kaldırma ve hasar gören binalarda da yıkım çalışması başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremle yıkılan Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçesindeki 20 binada enkaz kaldırma ve hasar gören binalarda da yıkım çalışması başlatıldı.


Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında, en büyük hasarın yaşandığı Hatay'da Dörtyol ilçesinde yıkılan 7 bina, Payas ilçesinde yıkılan 13 binada arama kurtarma çalışmasının tamamlanmasının ardından en kaz kaldırma çalışması başlatıldı. Dörtyol ilçesinde Numuneevler mahalesinde yan yatarak hasar gören ve yıkılma tehlikesi bulunan bir binada iş makinalarınca yıkım çalışması başlatıldı.


Meydana gelen depremde Dörtyol'da 63, Payas'ta 42 vatandaş enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti.

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