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Dörtyol ve Payas'ta kaçak makaron operasyonu

Hatay’ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde 39 bin adet makaron, 15 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde 39 bin adet makaron, 15 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesinde ikamet eden E.D. adlı şahsın evinde ve Payas ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan iş yerinde yapılan aramada; 39 bin adet gümrük kaçağı makaron, 15 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak E.D. hakkında adli işlem yapıldı.

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