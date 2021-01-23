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Dörtyol'da 1 kilo 100 gram kannabinoid uyuşturucu ele geçirildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 1 kilo 100 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 1 kilo 100 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma kapsamında Özerli Mahallesi'nde S.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 kilo 100 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan S. A. isimli şüpheli şahıs karakola götürüldü.

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