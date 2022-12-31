İhlas Haber Ajansı

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Dörtyol'da 20 şişe sahte içki ele geçirildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yeni yıl öncesi yapılan denetimlerde 20 şişe sahte içki ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yeni yıl öncesi yapılan denetimlerde 20 şişe sahte içki ele geçirildi.


Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince sahte kaçak alkollü içki imalatının veya satışının deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışma çerçevesinde Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni yıl öncesi denetimlerini sıklaştırdı.


Numune Evler Mahallesinde bulunan U. A.'ya ait işyerinde yapılan aramada 20 şişe sahte içki ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak işyeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

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