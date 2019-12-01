Dörtyol'da 24 genç hafız oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafız olmayı hak eden 24 genç düzenlenen törenle icazet belgelerini aldılar.

Merkez Nursan Camii'nde ilçe müftülüğü tarafından düzenlenen icazet törenine AK Parti Hatay Milletvekili MKYK Üyesi H. Bayram Türkoğlu, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Belediye Başkanı Fadıl Keskin, İlçe Müftüsü Bilal Kadı, kurum müdürleri, cami imamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan İlçe Müftüsü Bilal Kadı, 24 hafızı daha Dörtyol'a kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'da yaptığı konuşmada hafızlığın bu dünyadaki en büyük mertebe olduğunu ifade ederek, Kur'an-ı kendine arkadaş edinen kimsenin dünya ve ahiretini kazanacağını söyledi.

Konuşmaların ardında icazet belgesi almayı hak eden 24 hafıza belgeleri teslim edildi.