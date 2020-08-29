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Dörtyol'da 29 adet çalıntı bisiklet ele geçirildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 29 çalıntı bisiklet ele geçiridi, 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 29 çalıntı bisiklet ele geçiridi, 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre; Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Ekipleri, devriye görevi yaptıkları sırasında Çaylı Mahallesinde bulunan bir evin bahçesinde çok sayıda bisiklet olduğunu fark etti.


Polis ekipleri, ikametin bahçesinde ve çevresinde yaptıkları aramada narenciye ağaçlarının yanında çalıntı olduğu değerlendirilen farklı renklere boyanmış 23 tanesi yürür vaziyette 6 tanesinin ise tekerlekleri sökülmüş halde 29 adet bisiklet ele geçirdi.


Hırsızlık şüphelisi olarak gözaltına alınan A.K. ifadesinde bisikletleri farklı zamanlarda çaldığını, sonrasında A.Ç. isimli şahsa sattığını itiraf etmesi üzerine 2 zanlı karakola götürüldü.

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