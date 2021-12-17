Dörtyol'da "7. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali" başladı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Milli Mücadele'de işgalci düşman kuvvetlerine ilk kurşunun atılışının 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “7. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali” düzenlendi.

Festival, Çaylı Caddesi Atatürk Parkı önünden kortej yürüyüşüyle başladı. Numuneevler Mahallesi'ndeki pazar yerindeki fuar alanına ulaşan kortej heyeti 3 gün süreceği belirtilen festivalin açılış kurdelesini kesti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılışta konuşan Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, “Milli Mücadele'de ilk kurşunun 19 Aralık 1918 yılında ilçemizde işgalci kuvvetlere karşı atılışının 103. yılını kutlamak adına her yıl geleneksel hale getirdiğimiz festivalimizi geçtiğimiz yıl korona virüs (Covid-19) salgını kısıtlamaları nedeniyle gerçekleştirememiştik. Normalleşme tedbirlerini elden bırakmayarak bu yıl 7.'sini düzenliyoruz. Festivalimizin gerçekleşmesinde bizlere katkı sunan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Hacı İbrahim Seçer'in konuşmalarının ardından düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi. Festivalin açılış törenine Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Belediye Başkanı Fadıl Keskin, İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Festivalin 3 gün süreceği, sanatçıların sahne alarak açık hava konseri vereceği belirtildi.