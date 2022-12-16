Dörtyol'da “8. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali” başladı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Milli Mücadele'de işgalci düşman kuvvetlerine ilk kurşunun atılışının 104. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde “8. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali” düzenlendi.

Festival, Çaylı Caddesi Atatürk Parkı önünden kortej yürüyüşüyle başladı. Numuneevler mahallesindeki pazar yerindeki fuar alanına ulaşan kortej heyeti 3 gün süreceği belirtilen festivalin açılış kurdelesini kesti.

Saygı duruşu ve İstiklal marşı'nın okunması ile başlayan festivalde narenciye yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi.

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, “Milli Mücadele'de ilk kurşunun 19 Aralık 1918 yılında ilçemizde işgalci kuvvetlere karşı atılışının 104. yılını kutlamak adına her yıl geleneksel hale getirdiğimiz 3 gün sürecek olan festivalimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Festivalimizin gerçekleşmesinde bizlere katkı sunan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Festivalin açılış törenine Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren Özkol, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

3 gün sürmesi planlanan festivalde, ses sanatçılarının sahne alarak açık hava konseri vereceği, çeşitli gösterilerin sunulacağı belirtildi.