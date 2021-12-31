İhlas Haber Ajansı

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Dörtyol'da 937 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 937 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 937 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Numune Evler mahallesinde bulunan bir ikamette yaptığı aramada; 937 paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirdi.


Gözaltına alınan ikamet sahibi F. S. hakkında adli işlem yapıldı.

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