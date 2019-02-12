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Dörtyol'da "Çanakkale Savaşları Gezici Müze Sergisi" açıldı

Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi Sergisi, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ziyarete açıldı.

Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi Sergisi, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ziyarete açıldı.


Çanakkale Savaşları 100. Yıl Derneği ve Dörtyol Belediyesi işbirliğiyle Atatürk Parkı'nda açılan müzede, Çanakkale Savaşı'na ait malzemeler sergileniyor.


Müzenin sorumlusu Ali Murat Kalegil, Çanakkale Savaşı'nda verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları gelecek nesillere daha iyi anlatmak için ülkenin dört bir yanını ziyaretlerde bulunduklarını, dünya tarihinin seyrini değiştiren savaşta bilinmeyen materyalleri ziyaretçilere tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.


Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy'un da katılımıyla açılan müze, 17 Şubat 2019 tarihine kadar gezilebilecek.

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