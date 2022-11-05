Dörtyol'da çıkan orman yangını söndürüldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların haber vermesiyle bölgeye orman işletme müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, 1 helikopter ve çok sayıda arozöz sevk edilerek yangına müdahale edildi.

Ekiplerin hızlı ve kontrollü müdahalesi ile çıkan orman yangını kısa sürede büyümeden kontrol altına alınırken soğutma çalışma başlatıldı.