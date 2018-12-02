Dörtyol'da engelliler yararına çay etkinliği

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bedensel engelliler yararına çay etkinliği düzenlendi.

Dörtyol Bedensel Engelliler Spor Kulübü tarafından öğretmenevinde “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla engelliler yararına gerçekleştirdiği çay etkinliğinde engelliler ve aileleri bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Dörtyol Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Perihan Peker, çay etkinliğini her yıl düzenli olarak yapmaya çalıştıklarını amaçlarının ilçede bulunan ve kısıtlı imkanlarla yaşam mücadelesi vermekte olan ihtiyaç sahibi engelliler ve ailelerine yaşamlarını kolaylaştırıcı katkılarda bulunarak destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Engellilerin günlerini kutlayan Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ise engelliler ile birlikte halay çekerek onların mutluluklarına ortak oldu.