Dörtyol'da "İlk Kurşun" yarışmaları

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde milli mücadelede ‘İlk Kurşunun' atılışının 103. yıldönümü kapsamında masa tenisi, badminton ve atletizm yarışmaları düzenlendi.

Gençlik ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmalara ilçedeki resmi ve özel okullarda eğitim gören öğrenciler katıldı.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi salonunda yapılan yarışların ilk gününde masa tenis, ikinci gününde ise badminton ve atletizm müsabakaları yapıldı. 19 Aralık Spor Salonu önünde de atletizm yarışları gerçekleştirildi,.

Masa tenisi müsabakalarını izleyen Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin genç sporculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Müdürü Selçuk Kayhan dereceye girenlere ödüllerinin 19 Aralık 2021 günü düzenlenecek olan kutlama töreninde verileceğini söyledi.