Dörtyol'da ‘İlk Kurşunun' atılışının 104. yılı kros koşusu düzenlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde milli mücadelede ‘İlk Kurşunun' atılışının 104. yıldönümü münasebetiyle kros koşusu düzenlendi.

Dörtyol Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından organize edilen altı kategori üzerinden düzenlenen kros koşuları birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selçuk Kayhan dereceye girenlere ödüllerinin 19 Aralık 2022 günü düzenlenecek olan kutlama töreninde verileceğini söyledi.