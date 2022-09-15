Dörtyol'da kaçak tütün ve makaron operasyonu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 19 bin 600 adet makaron, 210 kilogram kıyılmış gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi yönelik yaptığı çalışmada, Yeşilköy Mahallesinde bulunan B.A.'nın ikametinde ilgili Cumhuriyet Savcılığınca verilen karara istinaden yapılan aramada, bin 180 adet içi doldurulmuş, 19 bin 600 adet gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı), 210 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili B.A. gözaltına alındı.