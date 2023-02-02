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Dörtyol'da muhtarlara seminer verildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde muhtarlara “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele” semineri verildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde muhtarlara “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele” semineri verildi.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde il müdürlüğü ve ilgili kurumların katkılarıyla hazırlanan ‘Hatay İli Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı ile Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı 2023 yılı' programı çerçevesinde mahalle muhtarlarına seminer verildi. Dörtyol Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Psikolog Neşe Öztürk tarafından verilen seminere ilçeye bağlı 14 mahalle muhtarı katıldı.


Seminer sonunda katılımcıların soruları da cevaplandırıldı.

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