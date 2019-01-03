İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dörtyol'da refüjlerde çiçek ve ağaçlandırma çalışması

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde caddelerdeki refüjlere mevsimlik çiçek ekimi, ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde caddelerdeki refüjlere mevsimlik çiçek ekimi, ağaçlandırma çalışması yapıldı.


Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, ilçedeki sorumluluk alanında bulunan caddelerdeki refüjlerde mevsimlik çiçek ekimi ve ağaçlandırma çalışması yaptı.


Daha yeşil bir çevre için kış koşullarına dayanıklı ve farklı renklerde çiçek ekimi ve ağaçlandırma yaptıklarını belirten yetkililer, çalışmaların il genelinde devam edeceğini vurguladılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.