Dörtyol'da refüjlerde çiçek ve ağaçlandırma çalışması

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde caddelerdeki refüjlere mevsimlik çiçek ekimi, ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, ilçedeki sorumluluk alanında bulunan caddelerdeki refüjlerde mevsimlik çiçek ekimi ve ağaçlandırma çalışması yaptı.

Daha yeşil bir çevre için kış koşullarına dayanıklı ve farklı renklerde çiçek ekimi ve ağaçlandırma yaptıklarını belirten yetkililer, çalışmaların il genelinde devam edeceğini vurguladılar.