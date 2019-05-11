Dörtyol'da şehit aileleri ve gaziler onuruna İftar verildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca şehit aileleri ve gaziler onuruna bir iftar yemeği düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilerin oturdukları masaları tek tek dolaşan Kaymakam Murat Bulacak konuklar ile sohbet ederek, ihtiyaç ve sorunlarını dinledi.

İftar öncesi okunan Kuranı Kerim tilavetinin ardından ilçe müftüsü Bilal Kadı tarafından şehitler için dua yaptırıldı.

Kaymakam Bulacak, iftar sonrası yaptığı konuşmada; "Bu güzel vatanda bizler orucumuzu, iftarımızı huzur ve güler yüzlü olarak yapabiliyorsak bunda en büyük paylardan biriside burada toplanmamıza vesile olan şehitlerimiz de, gazilerimiz de ve onların değerli aileleri. Onlar vatanımızın selameti, ülkemizin dirliği birliği, bayrağımızın dalgalanması için canını gözünü kırpmadan veren şehitlerimize tüm kalbimizle Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

İftar programına şehit aileleri ve gaziler başta olmak üzere Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, askeri erkan ve kurum amirleri katıldı.