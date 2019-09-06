Dörtyol'da "Sokakta Satranç Var" etkinliği

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sokakta satranç etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 2-6 Eylül tarihlerinde ülke genelinde gerçekleştirdiği etkinlikleri kapsamında TSF Dörtyol İlçe Temsilciliği öncülüğünde “sokakta satranç var" etkinliği düzenlendi.

Çaylı Caddesi üzerinde gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Gençlik ve Spor Müdürü Selçuk Kayhan da katıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu Dörtyol Temsilcisi Muhsin Çelebi Arslantaş yaptığı açıklamada, “Federasyonumuzun Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde uygulamaya koyduğu “Sokakta Satranç Var” etkinliğini yoğun katılımla gerçekleştirdik. Satranç sporuna dikkat çekmek, gençleri bu spora yönlendirmek ve her yerde oynanabileceğini göstermek amacıyla ilçemizin en işlek noktasında bu etkinliği düzenledik. Dörtyol'da satranç ailesi hızla büyümeye devam etmektedir. Emeği geçenlere ve değerli katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.