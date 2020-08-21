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Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurarak araçta ve şahıslar üzerinde yaptıkları aramada folyolara sarılı satışa hazır toplam ağırlığı 9,2 gram olan ateş buz tabir edilen metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan S.K. ve İ.K. isimli 2 zanlı, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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