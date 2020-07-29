İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli şahıs polis baskını ile gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli şahıs polis baskını ile gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü NSM Grup Amirliği ekipleri, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesinde bulunan bir ikamette Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri evde yaptıkları aramada, 12 kök Hint keneviri bitkisi, 36,70 gram esrar, 2 adet av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi.


Olayla ilgili ev sahibi M.G. gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.