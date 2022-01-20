İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 790 gram esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 790 gram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Asayiş Büro Amirliği görevlilerince Yeşil Mahallede V.D.'ye ait ikamette arama yaptı. Aramada, 790 gram esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak gözaltına alınan V.D. hakkında adli işlem yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.