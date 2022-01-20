Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 790 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Asayiş Büro Amirliği görevlilerince Yeşil Mahallede V.D.'ye ait ikamette arama yaptı. Aramada, 790 gram esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan V.D. hakkında adli işlem yapıldı.