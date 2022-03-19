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Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde plastik saksılar içerisine dikili 23 Hint keneviri, bonzai, metamfetamin ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde plastik saksılar içerisine dikili 23 Hint keneviri, bonzai, metamfetamin ve ruhsatsız silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, Karakese Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. Polis Karakese mahallesinde bulunan Ö.G.'nin ikametinde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine eve yapılan baskında 7.3 gram bonzai, 6 gram metamfetamin, 23 Hint keneviri, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 bin 750 lira ele geçirildi.


Ö.G. gözaltına alındı.

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