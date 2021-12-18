Dörtyol'da vatandaşlar ünlü müzik grubu “Gripin” ile coştu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vatandaşlar ‘7. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali' etkinlikleri kapsamında düzenlenen açık hava konserinde, ünlü müzik grubu “Gripin” ile coştu.

“Gripin” müzik grubu Dörtyol ilçesinde 19 Aralık 1918'de Milli Mücadele'de işgalci düşman kuvvetlerine ilk kurşunun atılışının 103. Yıl dönümü anma kutlamalarını taçlandırmak için belediye tarafından düzenlenen “7. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali”nde bir konser verdi.

Sahne performansı ile göz dolduran Gripin grubu üyeleri, hayranlarından ve izleyicilerden tam not alırken konser boyunca Grubu'nun seslendirdiği şarkılarla doyasıya eğlendi. Festival alanında düzenlenen konserde gençler hep bir ağızdan grubun seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Renkli görüntülere sahne olan konser sonunda Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin grup üyelerine çiçek ve plaket takdim etti.