Dörtyol'da yeni devlet hastanesinin yer teslimi yapıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesine inşa edilecek yeni devlet hastanesinin, yüklenici firma ile yapılan sözleşmenin ardından firma yetkililerine yer teslimi gerçekleştirildi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu yaptığı açıklamada, Dörtyol'da 30 dönümlük alan üzerine inşa edilecek olan 407 yataklı yeni devlet hastanesini inşasını edecek yüklenici firma yetkilileri ile 8 Şubat Cuma günü yapılan sözleşmeye istinaden bugün itibariyle hastanenin yapılacağı arazinin yer tesliminin gerçekleştirildiğini söyledi. Türkoğlu, “Bu devasa sağlık yatırımının hayata geçmesiyle birlikte hemşehrilerimiz Türkiye'nin teknoloji donanımı yüksek ve sayılı dijital hastanelerinden biri olacak olan devlet hastanemizde sağlık hizmeti alacaktır. 2021 yılının Mart ayında inşası tamamlanarak anahtar teslimi yapılacak olan tam teşekküllü modern devlet hastanemizin ilçemize ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.