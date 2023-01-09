Dörtyol'un kurtuluşunun 101. yılı kutlandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlama programı, ilçenin işgalci düşman kuvvetlerinden temsili olarak kurtarılmasının canlandırılması ile başladı. Atatürk büstüne çelenklerin konulmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup istiklal marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri ile şiirler okundu. Daha sonra şiir, kompozisyon yarışmaları ile spor müsabakalarında dereceye girenlere ödül verildi. Geçit töreni ile de kutlamalar sona erdi.

Törene, İlçe Kaymakamı Aydın Ergün, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.