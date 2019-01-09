Dörtyol'un kurtuluşunun 97. yılı törenle kutlandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Sabah başlayan kutlama töreninde Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneğine üye bir grup tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı. Hükümet konağı, temsili olarak düşman kuvvetlerinden alınarak Türk bayrağı çekildi.

Atatürk anıtına Dörtyol Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Dörtyol Belediyesi ve Kuvayi Milliye Derneği çelenkleri sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Anıt Şeref Defterini imzalandı.

Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy törende yaptığı konuşmada, "Milli mücadelenin ilk kurşununu sıkarak tarih sahnesinde yerini alan kahraman Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılını büyük bir coşkuyla onurla kutluyoruz. 97 yıl önce yürekleri vatan sevgisiyle dolu gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine tüm Dörtyol halkı kısıtlı imkan ve imkansızlıklar içerisinde kanları, canları pahasına işgalci ve düşman kuvvetlerine karşı savaşarak onları bozguna uğratmışlar. Savaş sonrası Dörtyolumuz yine aynı azim, aşk ve özveri ile bugünlere getirmiştir. Bizler de Yüce Atatürk başta olmak üzere ecdadımızdan ve şehitlerimizden aldığımı bu kutlu emanete yiğit Dörtyol'un şehrül emini olarak aynı şuur, şevk, onur ve gururla koruyarak hak ettiği noktaya ulaştırmak için yılmadan çalışacağız. Bu anlamlı günde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyor, kahraman gazilerimize sağlık sıhhat ve afiyet diliyoruz. Milli ruhun şahlandığı şehrimizin 19 Aralık 1918'de düşmana karşı ilk kurşunu sıkan başta Kara Mehmet Çavuş, Kara Hasan Paşa gibi nice yiğitlerin torunlarının ve tüm hemşehrilerimin 9 Ocak Kurtuluş Bayramı kutlu olsun" dedi.

Atatürk Anıtı alanı önünde devam eden kutlama töreninde Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Savaş Balcı, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ile birlikte halkın ve törene katılanların kurtuluş bayramını kutladı.

Kutlama mesajlarının okunmasının ardından, öğrenciler tarafından günle ilgili şiirler okundu, halk oyunları, mehter takımı gösterilerinin ardından 97. yıl anısına düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Tören, Kuvayı Milliyeciler ile atlı geçişin ardından sona erdi.

Törene, Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Savaş Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı İhsan Türkoğlu'da katıldı.