İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Down sendromlulardan Sevgililer Günü kutlaması

14 Şubat Sevgililer Gününü down sendromlular ile kutlayan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, tüm engellilerin sevgi ile aşılabileceğini belirtti.


Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Down Cafede düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü kutlama programına eşi +1 Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil ile birlikte katıldı.


Down sendromlular ile yakından ilgilenen Başkan Seyfi Dingil, ”Tüm engeller sevgiyle aşılır. Down sendromlu ve engelli bireylerin tek ihtiyacı sevgidir. Dolayısıyla bizlerde bu kardeşlerimizi çok seviyoruz ve her daim onların yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Düzenlenen etkinliğe katıldığımız için çok mutluyuz. Onların gözlerindeki ışığı kalplerindeki berraklığı görünce bizlerde mutlu oluyoruz" dedi.


+1 Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil ise down sendromluların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Böylesine anlamlı bir etkinliğe katıldığımız için çok mutluyuz. Sevgi her engeli aşar diyoruz. Her down sendromlu birey bizim için çok değerlidir. 14 Sevgililer Günü kutlu olsun" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.