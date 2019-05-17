Dr. Çolakoğlu: "Yüksek tansiyon bomba gibidir"

Ender Çolakoğlu, yüksek tansiyonun mutlaka doktor kontrolünde takip edilmesi gerektiğini bildirdi.

Uzm. Dr. Çolakoğlu, yaptığı açıklamada, hipertansiyonun, hayati riske yol açan en önemli sağlık sorunları arasında yer aldığını belirterek, “Hipertansiyon; damarlar içerisinde bulunan kanın, damar duvarına yaptığı basınçtır. Bu kan basıncının belirli bir seviyenin üzerinde olmasına da hipertansiyon, yani yüksek tansiyon diyoruz. Kolumuzdan basitçe ölçtüğümüz tansiyonun 140/ 90 mm üzerine çıkması hipertansiyon olarak adlandırılır. Yüksek tansiyon, çok sık rastlanan bir durumdur ve belirtileri çok değişken olabilmektedir. Çok yüksek tansiyona sahip birisinin şikayetinin olmayacağı gibi, tansiyonu kısmen veya hafif yükselmiş insanlarda çok fazla şekilde şikayet de olabilir. En sık karşılaştığımız şikayet ise baş ağrısıdır. Enseden başlayan ve tepeye doğru vuran şiddetli baş ağrısı, yüzde kızarma hissi, genel bir halsizlik ve yorgunluk, efor kapasitesinde azalma, yüksek tansiyonu olan bir kişide en sık rastladığımız şikayetlerdir. Tansiyon hastalarının yüzde 90'ından neden olabilen bir hastalık yoktur ve hipertansiyonun tam olarak nedeni bilinmemektedir” dedi.

"Hipertansiyon her yaşın hastalığıdır"

Hipertansiyonun, yaşla doğru orantılı olarak arttığına dikkat çeken Uzm. Dr. Ender Çolakoğlu, “Hipertansiyon, her yaşın hastalığıdır. Fakat hipertansiyon görülme sıklığı, yaşla beraber artan bir hastalıktır. Türk Hipertansiyon Derneği'nin saha çalışmalarına göre; Türkiye'de hipertansiyon görülme sıklığı, yüzde 16- 17 civarındadır ve yaşla beraber bu oran çok ileri düzeye ulaşmaktadır. 60'lı yaşlardan sonra yüzde 50'lere, 70'li yaşlardan sonra yüzde 65- 70'lere ulaşmaktadır. Nadir de olsa hipertansiyon, gençlerde de görülebilir” diye konuştu.

Hipertansiyona karşı alınabilecek önlemlerden söz eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ender Çolakoğlu, şunları kaydetti:

“Yüksek tansiyon, vücudumuzda taşıdığımız bir bomba gibidir. Ne zaman, nerede, hangi şartlarda ve hangi şekilde patlayacağı belli değildir. Hipertansiyonun; hem akut komplikasyonları, hem de kronik sonuçları olabilir. Önemli bir sağlık sorunu olan hipertansiyonu engellemek ve mücadele etmek mümkündür. Şu anda modern tıbbın elinde; hem hipertansiyon gelişimini engellemek, hem de hipertansiyon geliştikten sonra ortaya çıkabilecek sorunları kontrol etmek için çok sayıda ilaç mevcuttur. Hipertansiyona karşı mutlaka; düzenli spor yapın, kan basıncınızı ölçtürün, düzenli beslenin, aşırı yağlı ve kızartma türü yemeklerden uzak durun, tuz tüketimini minimuma indirin, sigaradan uzak durun. Tüm bu değişikliklere rağmen kontrol altına alınamayan tansiyon hastalarına uygun tedaviler düzenliyoruz. Unutulmamalıdır ki hipertansiyon, önemli bir halk sağlığı sorunudur. Tüm bu gerekçelerle ve yol açtığı sonuçlar nedeniyle mutlaka uzman hekimler tarafından takibi yapılması ve çok ciddiye alınması gerekmektedir.”