Dr. Gündüz: "Sağlığınız için düzenli check up yaptırın"

Cengiz Gündüz, düzenli olarak yaptırılan sağlık taramasının hayat kurtardığını ifade ederek, her bireyin hiçbir hastalık belirtisi ve şikayeti olmasa da yılda bir kez sağlık kontrollerini yaptırmasının şart olduğunu söyledi.

Sağlık taramasının erken teşhis için önemli bir adım olduğunu ifade eden Dr. Cengiz Gündüz, “Check up, sağlık sorunu olmayan bir bireye, olası hastalıkların tespiti için periyodik olarak yapılan genel sağlık kontrolüdür. Düzenli check up yaptırmak, bireyin yaşam kalitesini arttıracağı gibi, erken dönemde tespit edilebilen olası hastalıklara yönelik zamanında tedavi imkanı sunmaktadır. Bu nedenle her bireyin herhangi bir sağlık sorunu olmasa da, yılda bir kez sağlık kontrollerini yaptırması önemlidir” dedi.

Check up programında neler var?

Check up programının içeriği hakkında bilgiler veren Dr. Cengiz Gündüz, şunları kaydetti:

“Öncelikle bireyin; yaş, cinsiyet, kronik hastalık, alerjik durumu, aile öyküsü, geçirdiği operasyonlar, uzun süreli kullandığı ilaçlar ve alışkanlıkları dikkate alınarak program oluşturulmaktadır. Standart bir check up paketinde; tam kan sayımı, kandaki yağların ölçümü, kan şekerinin ölçümü, üç aylık şeker ortalaması, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, tüm batın ultrasonografi, kalp tetkikleri (elektrokardiyografi, ekografi ve uygun bireylerde efor testi), akciğer grafisi, gaitada gizli kan, tam idrar analizi, tiroid hormon testleri, B12 vitamini, D vitamini, demir eksikliği testleri, kadınlarda meme ultrasonografisi, 40 yaş üstü kadınlara ek olarak; mamografi, kemik dansitometrisi ve smear testi, erkeklerde ise prostat tetkikleri bulunmaktadır. Yapılan tetkiklerin ardından son aşamada; muayene bulguları ve tetkik sonuçları, ilgili branş hekimlerinin de görüşleri alınarak hasta ile paylaşılır. Hastanemize check up için başvuran bireylerin tetkikleri; kardiyoloji uzmanı, radyoloji uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı (kadınlarda), üroloji uzmanı (erkeklerde) değerlendirmektedir. Check up programına başvuran her bireyi, en az 3 uzman hekimimiz değerlendirmektedir. Sonuçlarda her şey yolunda ise koruyucu yöntemler anlatılarak, program sonlandırılır. Anormal bulgular varsa, izlenecek yol kişiye ve duruma göre belirlenir.”

Check up öncesi nelere dikkat edilmeli?

Sağlık taramasından önce bireylerin dikkat etmeleri gereken konular hakkında da bilgilendirmede bulunan Dr. Cengiz Gündüz, “Check up yaptırmadan 12 saat öncesi açlık gerekmektedir. Bu süre içerisinde yalnızca su tüketilebilir. Kullanılıyorsa, alkollü içecekler ve enerji içecekleri en az 3 gün önceden kesilmelidir. Sağlık taramasına gelirken rahat kıyafetler tercih edilmeli ve mümkünse efor testi esnasında rahat hareket edebilmek için spor ayakkabı ile gelinmelidir” diye konuştu.

25 yaşından sonra bireylerin düzenli yılda bir kez sağlık kontrollerini mutlaka yaptırmasını öneren Dr. Cengiz Gündüz, ayrıca sağlıklı bireylerin dikkat etmesi gereken durumlardan söz ederek, “Ailesinde kanser öyküsü olan kadınların erken yaşlarından itibaren yılda bir kez meme ultrasonografisi, 40 yaş üzeri kadınlarda 2 yılda bir kez mamografi, yılda bir kez PAP smear testini, erkeklerin ise yılda bir kez prostat spesifik antijen testini mutlaka yaptırmalıdır. Kendiniz ve sevdikleriniz için, sağlığınızı ihmal etmeyin ve yılda bir kez check up yaptırın” dedi.