Dr. Yıldız: "Uyuzda tedaviye erken dönemde başlanmalı"

Seda Yıldız, uyuz hastalığının hızlı bulaştığını, bu nedenle hastalığın yayılmadan tedaviye erken dönemde başlanmasının önemine dikkat çekti.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Yıldız, uyuz hastalığına uygulanan yanlış tedavinin, tedavisizlikle eşdeğer olduğunu ifade ederek, “Uyuz hastalığı, kaşıntılı döküntülerle seyreden, insandan insana bulaşan, her iki cinste, tüm yaş gruplarında, tüm sosyoekonomik düzeylerde görülebilen parazitik bir hastalıktır. Bu parazit, insan gözü ile fark edilemeyen mikroskobik bir eklem bacaklı olan Sarcoptes Scabie'dir. Bir cilt hastalığı olan uyuzun özelikle geceleri ve sıcak ile artan kaşıntı, kızarıklık, tüneller ve döküntü belirtileri vardır. El ve parmak araları, el bileğinin iç yüzü, koltuk altları, kulak arkaları, bel bölgesi, ayak bilekleri, ayaklar, kalçalar, kadınlarda meme uçları ve erkeklerde genital bölge en sık tutulan alanlardır. Dikkat edilmesi gereken ayrıntılardan biri, bebeklerde ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde saçlı deri ve yüzü de içerecek şekilde tüm vücutta tutulum gözlenmesidir. Uyuz, bulaşıcı bir hastalık olduğundan, mikrobu taşıyan insanlarla temas etmek hastalığın hızla bulaşmasına neden olabilir, bu nedenle toplu yaşanan yerlerde daha sık görülür” dedi.

Uyuz hastalığının tedavisi hakkında bilgilendirmede bulunan Uzm. Dr. Seda Yıldız, şunları kaydetti:

"Uyuz hastalığına yakalanan kişiler genelde bu durumu anlatmaktan çekinirler. Fakat bu durumda; hem kendilerine, hem de etrafındaki insanlara parazit bulaşmasına sebep olarak, hastalığı daha zor bir hale getirirler. Tedavi ile aile tedavisi şeklinde yapılmalıdır, yani kaşıntısı olup olmadığına bakılmaksızın, tüm ev halkının tedaviyi doktorunun anlattığı şekilde uygulaması gerekmektedir. Medikal tedaviyle birlikte; kıyafetler, çamaşırlar ve çarşafların yüksek sıcaklıkta yıkanmasına özen gösterilmelidir."