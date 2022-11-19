Düğün salonundan kablo çalan 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düğün salonundan bakır kablo çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Numune Evleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün salonu sahiplerinin bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis yaptığı çalışmada Özerli Mahallesinde 2 şahsın kablo yakmaya çalıştığını tespit etti. Polis kablo yakan E.P. ve F.K.'yi gözaltına aldı. Zanlıların yanında ise 9 kilo bakır kablo ele geçirildi. Yapılan soruşturmada kabloların Numune Evler Mahallesinde bulunan bir düğün salonuna ait olduğu belirlendi. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk eldi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.