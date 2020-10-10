Dumanları gören polis yangını söndürdü

Hatay'da bir siteye sıçrayan yangında, alev alan binayı gören polis önce itfaiyeye haber verdi ardından da alevlere müdahale etti.

Hatay'ın Belen ilçesinde dün sabah itibariyle başlayan ve hala devam eden orman yangınında alevler bir siteye sıçradı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken bir başka noktadan yükselen dumanları gören İskenderun Yunus Polis Amiri Hacı Murat Kılınç, binaya geçti. Dairenin balkonunda yükselen alevleri kendi çabaları ile söndüren polis amirine daha sonra olay yerine yetişen itfaiye ekipleri de destek verdi.

Polis amirinin yangına büyümeden müdahale etmesi vatandaşlardan takdir topladı. İlker Çıkar isimli bir mahalle sakini, "Herkes elinden geleni yapıyor polis ya da itfaiye fark etmiyor. Her yerden duman çıkıyor polis, itfaiye ve vatandaş fark etmez herkes elinden geleni yapıyor. Polisimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Polis amiri daha sonra ekipleriyle beraber alanda şüpheli incelemesi başlattı.