Dünya Aba Güreşi Şampiyonası sona erdi

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası tamamlandı. Başpehlivan, Azerbaycanlı güreşçi Arslan Mirzgave oldu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın açılışını yaptığı 11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda 35 ülkeden gelen yüzlerce güreşçi yarıştı.

Güreşlerin tamamlanması ile şampiyonlar da belli oldu. Ağır sıklet şampiyonu Azerbaycanlı güreşçi Arslan Mirzgave oldu. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Barış Güngör ikincilik elde ederken, İranlı ve Gürcistanlı sporcular Esmael Ghorbani ve Yarajuly Josebi de üçüncülüğü paylaştı.

Dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile Dünya Aba Güreşi Federasyonu Kurucu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek verdi.