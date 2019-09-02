Dünya Aba Güreşi şampiyonu Ali Erdoğan oldu

kez düzenlenen Aba Güreşi Dünya Kupası müsabakaları sona erdi. Yapılan müsabakalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, şampiyon Ali Erdoğan oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi Mersah Alanı'nda düzenlenen 10. Aba Güreşleri Dünya Kupası'na 42 ülkeden katılan 200 sporcu kıyasıya mücadele etti. Kıran kırana geçen mücadeleler gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken müsabakalar sonunda, 60 kiloda Türkiye'den Fatih Önalan, 70 kiloda Türkiye'den Hasan Kaya, 80 kiloda Tuva'dan Aldynsai Odai, 90 kiloda Türkiye'den Şahin Turşak şampiyon olurken, 90 kilo ve üzerinde Türkiye'den Ali Erdoğan dünya şampiyonu oldu ve başpehlivan olmaya hak kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren ülkelerin sporcuları madalyalarını aldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş takdim etti.