İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dünyanın en hızlı kanat çırpan kelebeği Hatay'da görüntülendi

Dünyanın en hızlı kanat çırpan kelebeği olarak bilinen mekik kelebeği Hatay’da görüntülendi.

Dünyanın en hızlı kanat çırpan kelebeği olarak bilinen mekik kelebeği Hatay'da görüntülendi. Kelebeği görüntüleyen İşçi İsmail Hakkı Göktekin, “İlk gördüğüm an danaburnu gibi bir böcek zannettim korktum” dedi.



Hatay'ın Payas ilçesinde dünyada ender görülen bir tür olan ve en hızlı kanat çırpan kelebeği olarak bilinen mekik kelebeği görüldü. Fabrikada çalışan İsmail Hakkı Göktekin mekik kelebeğini fabrika içerisinde çalışırken gördü. Fabrikaya giren ve sağa sola çarparak uçan mekik kelebeğini önce çekirge veya danaburnu gibi bir böcek zannedip, korktuğunu belirten Göktekin, "Kelebeği yakalayıp masaya koyduğumda, oldukça büyük, muhteşem desenli bir kelebek olduğunu fark ettim. Ardından Dörtyol Doğa Koruma ekiplerine haber vererek onlara teslim ettim” diye konuştu.



Doğa koruma ekiplerinin kelebeği Akdeniz Üniversitesine göndereceği ve türünün tehlikede olup olmadığını araştıracakları belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.