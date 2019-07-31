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Dünyanın ilk aydınlatılan caddesi araç trafiğine kapatılıyor

Dünyanın ilk aydınlatılan caddesi olan tarihi Kurtuluş Caddesi, araç trafiğine kapatılıyor.

Caddenin yayalaştırma projesi, olağanüstü meclis onayından geçti.


‘Tarihi Kurtuluş Caddesini Yayalaştırma Projesi' ve diğer 24 madde için Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirdi. Meclis toplantısında dünyanın ilk aydınlatılan caddesi olarak bilinen aynı zamanda Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camisi'ni üzerinde bulunduran tarihi Kurtuluş Caddesi için yayalaştırma projesi gündeme alındı.


‘Tarihi Kurtuluş Caddesini Yayalaştırma Projesi' için teklif edilen 100 milyon TL borçlanma talebi 4 partinin de meclis üyeleri tarafından kabul oyu aldı.


Hatay Valiliği'nin de destek verdiği proje ile ilgili çalışmaların ilerleyen günlerde başlayacağı öğrenildi.

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