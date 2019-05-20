'Dur' ihtarına uymayan mülteci askeri personele çarptı

Hatay'da jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak minibüsle kaçmaya çalışan mülteci, yol kenarındaki askeri personele çarptı. Aracın sürücüsü yakalanırken, araçtan 17 düzensiz göçmen çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yayladağı ilçesine bağlı Yukarı Okçular Mahallesi yakınlarında yol kontrolü yapan Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine 31 ARU 20 plakalı minibüse ‘dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçmaya başlayan sürücü, yol kenarında bulunan askeri personele çarptı. Aracın çarptığı uzman çavuş yaralanırken, kaçmaya devam eden sürücü diğer jandarma personelinin yola kapan atması sonucu araç lastikleri patlatılarak durduruldu. Suriye uyruklu sürücü H.İ. (22) yakalanırken, araçta 17 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Aracın çarpması sonucu yaralanan askeri personelin ise ambulansla kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesinde gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesine sevk edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edildikleri, araç sürücüsünün ise "taksirle adam yaralamak" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.