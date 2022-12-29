Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı: 5 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otoyol gişelerinde durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik İskenderun otoban gişelerinde çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada şüphe üzerine durdurulan içerinde 5 kişi bulunan otomobilde ve şahısların yapılan üst aramasında 62 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.