İhlas Haber Ajansı

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Durdurulan şahsın üzerinden 16 adet kaçak cep telefonu çıktı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden 16 adet gümrük kaçağı cep telefonu çıktı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden 16 adet gümrük kaçağı cep telefonu çıktı.


Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, Dörtyol Sanayi Mahallesi 404 Sokak üzerinde asayiş ekipleri, durumundan şüphelendikleri V.A. isimli şahsı durdurdu. V.A.'nın yanında bulunan çantasını ve üzerini arayan ekipler, 16 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.


Olayla ilgili olarak, telefonların sahibi olduğu tespit edilen M.G.A. ve V.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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