İhlas Haber Ajansı

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Durdurulan şahsın üzerinden 510 paket kaçak sigara çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gümrük kaçağı sigara satışına yönelik çalışmalar kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Modern Evler Mahallesinde durdurulan Y.Y.'nin yapılan üst aramasında; 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak Y.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

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